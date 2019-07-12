Милонов рассказал, как регистрировал помощника на сайте знакомств
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил создать государственное агентство для знакомств. По его мнению, нынешние сайты знакомств больше напоминают публичные дома, где регистрируются женщины и мужчины легкого поведения.
Свои слова он подтверждает результатами необычного эксперимента. На одном из сервисов был зарегистрирован один из неженатых помощников депутата. При этом в профиле мужчины было указано, что он хочет создать семью и спонсорством не интересуется. Несмотря на это, помощник политика получил множество сообщений от женщин легкого поведения.
По мнению Милонова, эта ситуация наглядно иллюстрирует то, что происходит на сайтах знакомств. Именно поэтому в стране необходим государственный сервис знакомств, который будет намного надежнее.
— Когда человек разместит анкету, она будет изучаться модератором, ему позвонят специально обученные люди, которые уточнят какие-то вопросы. И если выяснится, что информацию о себе разместил какой-то неподобающий человек, его просто удалят из сервиса, — рассказал Виталий Милонов в интервью «Вечерней Москве».
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