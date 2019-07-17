Названы три лучших сорта абрикосов для приготовления вкусного варенья
Начальник управления государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова рассказала, какие сорта абрикосов лучше использовать, чтобы приготовить вкусное варенье.
Эксперт упомянула три наиболее сладких сорта — «шалах», «ананасный» и «люиз». При выборе фруктов внимание необходимо обращать на то, чтобы мякоть без труда отделялась от косточки, была достаточно плотной, нежной и вместе с тем сочной, а также не содержала грубых волокон и имела приятную кислинку.
Чердакова также объяснила, какой плод наиболее подходит для консервирования.
— Для консервирования наиболее пригодны крупные плоды, правильной формы и с особым абрикосовым ароматом, фрукты яркой и однородной окраски, без прозелени и пятен на нежной кожице, — рассказала специалист в интервью агентству «Москва».
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