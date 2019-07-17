Харламов высмеял роман Гаги и Купера, выставив ролик в соцсеть
Российский юморист Гарик Харламов выставил новый пост в социальной сети Instagram. Публикация содержит видеоролик, посвященный недавней волне негодования российских женщин по поводу переезда Леди Гаги к Бредли Куперу. На нем популярная певица поет голосом Ирины Аллегровой ее известную песню «Угонщица».
— На злобу дня, — подписал свой пост шоумен.
После того как стало известно об отношениях между Купером и Гагой, страницу певицы в Instagram буквально атаковали российские подписчицы. Специфическая солидарность наших женщин захватила последние посты артистки. Теперь на странице американской певицы большинство комментариев — русскоязычные.
«Зайдите на страничку к Гаге, там в комментариях такой камеди-баттл устроен», — написала подписчица Харламова.
«Идет четвертый день осады Instagram разлучницы Гаги. Халатное братство наносит непоправимый удар человеку, устроившему bad romance», — отреагировала на видео поклонница юмориста.
«Это лучшее, что я видела на эту тему», — присоединилась к комментариям пользователь соцсети.
Напомним, что накануне известия о романе Гаги и Купера стало известно, что актер и его жена — российская модель Ирина Шейк — подали на развод. В 2017 году у бывших возлюбленных родилась дочь Лея де Сьен.
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