СМИ: Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщило местное издание New Straits Times со ссылкой на источники.
Уточняется, что соответствующие документы были поданы в суд Сингапура 22 июня. Процедуру оформления завершили 1 июля.
Причина расторжения брака не уточняется. Известно, что стороны оформили так называемый неотменяемый развод (один из самых строгих в исламе). Подразумевается, что пара не может вновь заключить союз, только если женщина выйдет замуж за другого избранника и он не разведется с ней (по своей воле) или скончается.
К настоящему моменту официальных данных о разводе не поступало.
Напомним, что Воеводина и Мухаммад V сыграли свадьбу 22 ноября 2018 года в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье. Брак был оформлен, по информации New Straits Times, 7 июня прошлого года.
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