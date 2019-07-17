Более 50 человек из детского лагеря в Крыму госпитализированы с отравлением
В Крыму госпитализированы с отравлением 49 детей и пять вожатых детского лагеря «Лучистый». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
В настоящее время они находятся в состоянии средней степени тяжести в городской больнице Евпатории. Им оказывают всю необходимую помощь. Угрозы для жизни нет. В министерстве также отметили, что всех детей осмотрел главный внештатный детский инфекционист.
Напомним, что инцидент произошел 16 июля, во вторник, в детском лагере «Лучистый» в Евпатории. По словам первого замглавы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка, 99 процентов доставленных в больницу детей — из Татарстана.
Глава Управления организации медицинской помощи детям и матерям и санаторно-курортного обеспечения Минздрава Крыма Татьяна Текученко заявила, что они могли подхватить кишечную инфекцию.
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