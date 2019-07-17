По городу босиком: кто такие барефутеры и в чем смысл их движения

Движение «барефутинг» (хождение босиком) становится все более популярным в столице. А появилось оно в начале прошлого века — с легкой руки танцовщиц Айседоры Дункан и Мод Аллан. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с участницей этого движения Полиной Смерч и спросила, почему ей нравится барефутинг и как на это реагируют окружающие.

— Я хожу босиком всю свою жизнь. Это для меня возможность расслабиться, отвлечься от грустных мыслей. О барефутинге узнала около 15 лет назад, — рассказала Полина Смерч.

Она также призналась, что нередко сталкивается с косыми взглядами в свой адрес и слышит рекомендации: немедленно обуться! Кстати, не рекомендуют ходить босиком и многие врачи, они предупреждают: есть риск пораниться или подхватить инфекцию.

— Любое действие можно обернуть во вред себе или во благо. Да, если не смотреть себе под ноги и не чувствовать свое тело, то можно удариться, поцарапаться или переохладиться. Но если человек к себе прислушивается, то ничего плохого не произойдет. Единственная серьезная проблема — это реагенты, которыми посыпают дороги зимой, — отмечает собеседница.

По словам Полины, для нее барефутинг — это свобода, но она не пропагандирует свои идеи.

— Для меня это личная история. Тем, что я хожу босиком, я никому не мешаю.

В свою очередь, ассистент кафедры травматологии и ортопедии медицинского института РУДН, врач-ортопед Евгений Беляк рассказал «Вечерней Москве», что хождение босиком может привести к обморожению пальцев и порезам от стекла. Высок риск и подхватить инфекцию.

— Ходить босиком полезно только по траве или чистому песку, — отметил он.

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