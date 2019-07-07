Движение «босоногих» стало набирать популярность в Москве

Среди горожан и гостей столицы в последнее время стало набирать популярность движение «босоногих» — барефуторов. Это своеобразная субкультура, к которой причисляют себя люди, которые ходят босиком.

Барефуторов все чаще стали замечать не только на улицах Москвы, но и на территории метрополитена. Конечно, обувь — это личный вопрос. Однако, как передает «Москва 24», за такое поведение можно и штраф получить.

Но барефуторы готовы бороться за свои права. Их не очень интересует тот факт, что спускаться в метро босиком — это опасно и запрещено. Они требуют исключить этот пункт из правил подземки.

Известно, что моду на хождение босыми в Москве ввела еще в начале прошлого века великая американская танцовщица Айседора Дункан. Таким образом, она была не только одной из лучших в мире исполнительниц «Интернационала» и женой русского поэта Сергея Есенина, но и одной из тех, кто создает своеобразные тенденции даже для нашего времени.

Читайте также: Товарищ судья, я — дурак: топ-5 абсурдных судебных исков от россиян