Рекордный за все годы спрос на новостройки зафиксирован в Москве
Около 60 тысяч договоров долевого участия зарегистрировано столичным Росреестром в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Значительный рост показывает рынок жилой недвижимости. С января по март показатель вырос на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Аналогичная ситуация наблюдается на рынке нежилой недвижимости. С апреля по июнь 2019 года зафиксировано более шести тысяч договоров долевого участия. Количество сделок увеличилось на 21 процент.
В июне Росреестр зарегистрировал рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья — 11,6 тысячи соглашений. По итогам месяца около 50 процентов от всех ДДУ были поданы юридическими лицами.
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