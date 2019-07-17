Среда 17 июля , 12:07
Пасмурно + 19 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Недвижимость

Рекордный за все годы спрос на новостройки зафиксирован в Москве

Кирилл Николаев
• 10:57 • 17 июля 2019
Значительный рост показывает рынок жилой недвижимости
0
doc7699weyvdw516nrf0ocr
Значительный рост показывает рынок жилой недвижимости
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 60 тысяч договоров долевого участия зарегистрировано столичным Росреестром в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Значительный рост показывает рынок жилой недвижимости. С января по март показатель вырос на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке нежилой недвижимости. С апреля по июнь 2019 года зафиксировано более шести тысяч договоров долевого участия. Количество сделок увеличилось на 21 процент.

В июне Росреестр зарегистрировал рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья — 11,6 тысячи соглашений. По итогам месяца около 50 процентов от всех ДДУ были поданы юридическими лицами.

Читайте также: Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок в Москве

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Депутат Госдумы призвал осторожно относиться к введению правок в Конституцию
11:5817 июля 2019
Внутренняя политика
Синоптики рассказали о росте числа дождей в Москве за последние 30 лет
11:5117 июля 2019
Город
Московские промпредприятия получат займы на покупку отечественного оборудования
11:3917 июля 2019
Бизнес
Путин тепло поздравил по телефону Меркель с 65-летним юбилеем
11:3017 июля 2019
Внешняя политика
Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
11:2817 июля 2019
Город
Мосгосстройнадзор провел более 300 проверок в метро
11:2517 июля 2019
Транспорт
Умер известный итальянский драматург Андреа Камиллери
11:2017 июля 2019
Происшествия
Москва опередила Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности образовательных учреждений
11:1417 июля 2019
Город
Более 15 уголовных дел возбудили против чиновников и бизнесменов в Астрахани
11:0217 июля 2019
Происшествия
Экс-депутат Рады оценил вероятность техногенной катастрофы на Украине
11:0017 июля 2019
В мире
Рекордный за все годы спрос на новостройки зафиксирован в Москве
10:5717 июля 2019
Недвижимость
Жириновский призвал не поить атлетов шампанским после вручения медалей в Кремле
10:5317 июля 2019
Общество
Госдума поддержала повышение зарплаты служащим по контракту рядовым и сержантам
10:4517 июля 2019
Общество
ФНС опровергла сообщения о массовом сбое в реестре ЗАГС
10:4317 июля 2019
Общество
Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковский
10:4317 июля 2019
Происшествия
Более 50 человек из детского лагеря в Крыму госпитализированы с отравлением
10:3317 июля 2019
Происшествия
Власти столицы отказались расширять Рогожский рынок
10:2417 июля 2019
Город
Зоолог рассказал, с чем связана активность диких животных в Москве
10:1317 июля 2019
Животные
Роспотребнадзор заявил, что 90 процентов онкозаболеваний вызваны курением
10:0017 июля 2019
Здоровье
Мужчина ранил ножом своего соседа по хостелу в Москве
09:5717 июля 2019
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после смерти женщины из-за салюта в Минске
09:4617 июля 2019
Происшествия
Бесплатные мастер-классы по танцам и режиссуре пройдут для москвичей
09:4417 июля 2019
Город
Экономист рассказал, когда наступит худший день для рубля
09:3717 июля 2019
Экономика
СМИ: Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной
09:3217 июля 2019
Общество
Владимир Жидкин: В Новой Москве построен мост через реку Молодцы
09:3217 июля 2019
Город
«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве до 19 июля
09:2217 июля 2019
Город
Названы три лучших сорта абрикосов для приготовления вкусного варенья
09:1617 июля 2019
Общество
Более 16 процентов месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки
09:1217 июля 2019
Город
Коллекция открыток первой половины XX века пополнила собрание Главархива Москвы
09:0217 июля 2019
Город
Милонов призвал снести фигуру Эда Ширана в Москве и вернуть, «когда он помрет»
09:0017 июля 2019
Курьезы
СМИ: Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» госпитализировали
08:5717 июля 2019
Происшествия
Гидросистема отказала у самолета, вылетевшего из Москвы в Иркутск
08:4717 июля 2019
Происшествия
Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита российского газа
08:4417 июля 2019
В мире
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и порывистом ветре
08:3617 июля 2019
Город
Россияне рассказали об отношении к отечественным фильмам и сериалам
08:2417 июля 2019
Кино
Водитель совершил наезд на столичного полицейского и дорожного рабочего
08:1317 июля 2019
Происшествия
Путин одобрил повышение зарплат служащим по контракту рядовым и сержантам
08:0917 июля 2019
Армия
«Роскачество» рассказало, как выбрать вкусный арбуз
08:0217 июля 2019
Потребление
Украинцы предложили Зеленскому выкупить Крым у России в рассрочку
07:5917 июля 2019
Внешняя политика
Москвичам рассказали, как избежать синдрома профессионального выгорания
07:5717 июля 2019
Общество
Милонов предложил бесплатно пускать в баню на время отключения горячей воды
07:5017 июля 2019
Общество
Работы по уходу за деревьями и кустарниками начались в центре Москвы
07:3517 июля 2019
Город
Смартфоны предложили заменить на «шкулфоны» в российских школах
07:2117 июля 2019
Общество
Станцию «Стахановская» Некрасовской линии метро оформят в стиле конструктивизм
07:1617 июля 2019
Город
Жителей столицы пригласили на «Московский пленэр»
06:5617 июля 2019
Город
Мосты начали мыть на Москве-реке
06:3917 июля 2019
Город
Пятая часть россиян решили потратить лишний выходной на подработку
06:1617 июля 2019
Общество
Специалист по этикету рассказала, когда следует дарить подарки
05:5517 июля 2019
Общество
Гроза и ливни продолжатся в Москве 17 июля
05:3717 июля 2019
Город
Рекрутеры раскрыли, каких специалистов ищут дольше всего
05:1717 июля 2019
Рынок труда
Спасатели напомнили правила безопасного шашлыка
04:5417 июля 2019
Общество
Каждый третий россиянин назвал Украину братской страной
04:3517 июля 2019
Общество
США заявили об отказе в визах учителям Англо-американской школы в Москве
04:1417 июля 2019
Внешняя политика
Авария с шестью машинами произошла на Киевском шоссе
03:5417 июля 2019
Происшествия
Видео лунного затмения появилось в Сети
03:2917 июля 2019
Общество
Центр «Платона» в Новой Москве изменит график с 1 августа
03:1117 июля 2019
Город
Сергей Лавров предупредил об «охоте на россиян»
02:4717 июля 2019
Внешняя политика
Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза
02:2517 июля 2019
Финансы
Расписание электричек Казанского направления изменят на три дня
01:5017 июля 2019
Транспорт
Таксист сбил пешехода на юге Москвы
01:2817 июля 2019
Происшествия
Около 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
00:4617 июля 2019
Транспорт
Ученые провели «белковую перепись» аутистов
00:2017 июля 2019
Наука
Эксперты определили самые дорогие города для жизни
23:5616 июля 2019
Общество
Полиция разыскивает виновника стрельбы в Кузьминках
23:1916 июля 2019
Происшествия
«Идеи опасны и безумны»: Пушков прокомментировал слова об «уничтожении» Крымского моста
22:4716 июля 2019
Внешняя политика
Столичные полицейские заблудились в лесу во время рабочей операции
22:4016 июля 2019
Происшествия
Ангела Меркель поздравила с избранием нового председателя Еврокомиссии
22:1916 июля 2019
В мире
Памятник доброте и миру появился в столичном парке
22:1816 июля 2019
Город
Спрос на трехкомнатные квартиры в столице резко вырос
22:0616 июля 2019
Недвижимость
Израильские музыканты выступили в честь погибших артистов СССР
22:0116 июля 2019
Культура
Стала известна причина смерти музыканта Игоря Извекова
21:5716 июля 2019
Происшествия
Уфолог из России назвал «чудиками» тех, кто планирует штурм «Зоны 51»
21:3416 июля 2019
Общество
Росгвардейцам разрешили не представляться при проверке граждан
21:1116 июля 2019
Общество
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» выпустили под подписку о невыезде
21:0916 июля 2019
Закон
Воскресная школа появится при храме Торжества Православия в конце года
20:4516 июля 2019
Религия
Три барьера в развитии беспилотного транспорта назвал спецпредставитель Путина
20:3316 июля 2019
Технологии
Ливни в Москве будут неоднородными и продлятся до вечера среды
20:1816 июля 2019
Город
«Росконтроль» назвал лучших производителей консервированной красной фасоли
20:1116 июля 2019
Потребление
Использование военнослужащими гаджетов предложили приравнять к дедовщине
20:1116 июля 2019
Армия
Москвичи выберут лучшие парки
19:5316 июля 2019
Город
Три российских истребителя вошли в топ-5 самых быстрых за историю авиации
19:4216 июля 2019
Армия
Мосгорзбирком рассматривает все обращения кандидатов и избирателей без исключения
19:4216 июля 2019
Город
Митинг оппозиции на Трубной площади собрал 15 человек
19:3216 июля 2019
Город
Зоолог рассказал, когда в Москве закончится «нашествие» крылатых муравьев
19:3016 июля 2019
Город
Жириновский пояснил, чем табак вреднее спиртного
19:1716 июля 2019
Общество
Службы ЖКХ Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
19:0416 июля 2019
Город
Сотрудники Домодедова будут передвигаться по аэропорту на гироскутерах
19:0216 июля 2019
Транспорт
Начались работы по благоустройству возле станции МЦД Ленинградская
19:0216 июля 2019
Город
Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
18:4616 июля 2019
Транспорт
Отели Турции пошли на снижение цен для туристов из России
18:4316 июля 2019
Туризм
Москва стала лидером по площади озеленения среди мегаполисов
18:2816 июля 2019
Город
Председатель Мосгордумы предложил запретить фото с «моделями поневоле»
18:2516 июля 2019
Животные
Предприниматели арендовали 170 нестационарных точек в парках столицы
18:2416 июля 2019
Город
Пассажиропоток соседних линий метро вырос из-за закрытия участка красной ветки
18:0716 июля 2019
Транспорт
Мемориальный храмовый комплекс появится на юго-востоке Москвы
18:0116 июля 2019
Город
Депздрав Москвы сообщил о состоянии отравившихся едой из аппаратов горожан
17:4316 июля 2019
Происшествия
Рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды
17:3316 июля 2019
Город
Маргарита Симоньян прокомментировала «инфобомбу» CNN про Ассанжа и RT
17:3116 июля 2019
Внешняя политика
Музыкант Игорь Извеков найден мертвым в столичной квартире
17:2516 июля 2019
Происшествия
Здание библиотеки ИНИОН РАН восстановят по проекту советского архитектора
17:2416 июля 2019
Город
Россияне оценили возможность переобучения в предпенсионном возрасте
17:2416 июля 2019
Общество
Сергей Собянин уволил заместителя руководителя столичного Департамента финансов
17:1516 июля 2019
Город
Раненого мужчину нашли в подъезде жилого дома на юге Москвы
17:1216 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин утвердил пилотную программу повышения доходов малоимущих семей
17:1016 июля 2019
Город
Сергей Собянин наградил многодетные семьи Москвы знаком «Родительская слава»
16:5416 июля 2019
Город
Украина сообщила о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными
16:4916 июля 2019
Внешняя политика
Оперный фестиваль под открытым небом планируют провести в «Царицыно»
16:4916 июля 2019
Город
Эксперт предложил ужесточить методы борьбы с коррупцией
16:3216 июля 2019
Внутренняя политика
МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до конца дня
16:1616 июля 2019
Город
ЦОДД предупредил об ухудшении погоды в столице в ближайшие часы
16:1216 июля 2019
Транспорт
Врач рассказал, стоит ли опасаться проблем со здоровьем при лунном затмении
16:0816 июля 2019
Общество
«Газель» и кроссовер столкнулись на западе Москвы
16:0616 июля 2019
Происшествия
Роспотребнадзор прокомментировал отравления москвичей едой из аппаратов
16:0516 июля 2019
Происшествия
Молодожены смогут без очереди поклониться мощам Петра и Февронии
15:5316 июля 2019
Религия
Сеть кафе здоровой еды приостановила работу после отравления 28 москвичей
15:5216 июля 2019
Потребление
Комплекс «Наталия» начал проходку тоннеля БКЛ
15:5216 июля 2019
Город
Аэропортам разрешат самостоятельно оборудовать помещения для курения
15:4716 июля 2019
Общество
Детский сад на 350 мест появится в районе Солнцево
15:3716 июля 2019
Город
Москвичи завоевали пять медалей на чемпионате мира по водным видам спорта
15:3716 июля 2019
Спорт
Госдума приняла законы о наказании за воспрепятствование работе врачей
15:3616 июля 2019
Общество
Загрузить еще

Тостовый хлеб и бутерброды на столах москвичей...

12 июля 17:31
Эфиры Вечерка-ТВ

Обманываться рады. Как используют внушение в преступных ц...

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Екатерина Рощина

Автоматы нездорового питания

Никита Камзин

Язык до Киева теперь не доведет

Виктория Федотова

Три вывода, которые мы сделали после флешмоба про старени...

Оксана Крученко

Почему у абитуры нет шансов

Михаил Виноградов

Мост они взорвут? Не смешите

Никита Миронов

К сумасшедшим сегодня нужно относиться серьезно...

Ольга Кузьмина

Миссис 007, печаль человечества

Александр Никонов

Памятник Еве Браун

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER