Москва опередила Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности образовательных учреждений
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по показателю пешеходной доступности школ и детских садов. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании BCG.
Согласно полученным данным, школьник тратит в среднем 6,3 минуты на дорогу до своего образовательного учреждения. В Лондоне данный показатель составляет 13,2 минуты, а в Нью-Йорке — 7,5 минуты.
В Москве до детского сада ребенка приводят за 5,7 минуты. Аналогичный показатель в Лондоне и Нью-Йорке составляет 10 и 23 минуты соответственно.
Лидерами по пешеходной доступности являются Арбат, Хамовники, Таганский, Коптево, Зябликово и Орехово-Борисово Южное, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Аналитики отмечают, что школы с высоким качеством образования равномерно расположены по всему городу.
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