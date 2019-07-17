Бузова встретилась с бывшим возлюбленным Третьяковым спустя 12 лет
Российская телеведущая Ольга Бузова увиделась с Романом Третьяковым спустя 12 лет после разрыва.
На днях знаменитость стала участницей YouTube-программы Comment Out. Организаторы шоу пригласили в студию бывшего возлюбленного Бузовой Романа Третьякова. Знаменитость очень удивилась такому повороту событий, но общаться с ним отказалась.
— Мне кажется, мы были знакомы. Но это было давно, очень, — сказала Бузова.
Бывший молодой человек спокойно отреагировал на высказывание певицы. Он вынес реквизит для выполнения задания и тут же вышел из кадра.
Пара была в отношениях в период участия на проекте «Дом-2». Спустя годы Бузова стала гораздо популярней, благодаря своей карьере телеведущей и певицы. Третьяков же пропал с экранов телевизоров после того, как покинул проект.
Ранее бывший возлюбленный звезды признавался, что не любит, когда его спрашивают о чувствах к Бузовой, ведь период их отношений остался в прошлом.
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