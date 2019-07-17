Экс-участник «Дома-2» подтвердил увольнение с Первого канала за загулы
Бывший участник телевизионного реалити «Дом-2» Глеб Жемчугов уволен с Первого канала, где он работал в должности редактора шоу «На самом деле».
По признанию Жемчугова, он «немного загулял и периодически перестал выходить на работу».
Еще одной причиной увольнения экс-участник «Дома-2» назвал разочарование в самом проекте — в отсутствии искренности участников и погоне за высокими рейтингами.
Последствием истории с увольнением стала ссора с родителями, утверждает Жемчугов: сотрудники Первого канала якобы пожаловались на его загулы матери, в итоге родители перестали с ним общаться, сообщает StarHit.
Ранее участник шоу «Дом-2» Александр Гобозов заявил, что попал в больницу из-за травм, полученных при аварии.
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