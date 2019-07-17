Сенатор назвал бессмысленной декларацию Совета Евросоюза по малайзийскому Boeing

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор Константин Косачев назвал бессмысленным актом с юридической точки зрения декларацию Совета Европы по малазийскому Boeing 777.

Документ, принятый Советом Европы 16 июля, призывает российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году. Также страны ЕС призывают РФ присоединиться к расследованию катастрофы.

Декларация ЕС опирается на данные отчетов группы репортеров Bellingcat. Они собирали информацию о катастрофе, используя сфальсифицированные данные и двусмысленные доводы, передает Newinform.

Сенатор Константин Косачев отметил, что подобный документ не имеет юридической силы. По его словам, декларация была принята для того, чтобы оказать поддержку Украине и еще больше отдалить ее от России.

Призывы к России о начале полномасштабного сотрудничества в рамках расследования Косачев назвал «лицемерными».

— Россия неоднократно высказывалась в пользу такого сотрудничества, демонстрировала и подтверждала все конкретными делами. Призывы к сотрудничеству должны быть обращены не к России, а к самой расследовательской группе, — отметил сенатор в комментарии ФАН.

Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате аварии погибли 298 человек.

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