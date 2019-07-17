Ландшафтный архитектор Энди Стеджен: Москве повезло с озеленением

Важнейший этап Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» — осмотр и оценка выставочных садов — проходит в Москве 16 и 17 июля. Председатель международного жюри «Цветочного джема» британский ландшафтный архитектор Энди Стеджен посетил пять выставочных садов, расположенных на Новом и Старом Арбате. «Вечерняя Москва» побеседовала с именитым специалистом и выяснила его мнение о московском фестивале и городском благоустройстве.

— Энди, по каким критериям оцениваете сады финалистов конкурса «Цветочный джем»? Соответствуют ли они образцам мирового ландшафтного дизайна?

— На всех цветочных конкурсах-фестивалях мы видим большое разнообразие садов. Все они отличаются друг от друга, в них присутствуют свой колорит и особые решения каждого художника. В Москве выбрана интересная модель воплощения задумок ландшафтных дизайнеров: вначале идет плоское изображение, затем на местности появляется объем, а уже потом время как четвертый элемент модели решает, каким будет тот или иной сад. В целом на московском фестивале есть образцы, похожие на те, которые я видел на других цветочных шоу, есть и те, которые сильно отличаются от ранее представленных.

Приятно, что в Москве можно увидеть разнообразные композиции в рамках фестиваля абсолютно бесплатно, считает Энди Стеджен Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

— Как оцениваете озеленение российской столицы в рамках фестиваля «Цветочный джем»?

— Это потрясающе, как фестиваль «Цветочный джем» озеленил улицы городского центра. А если говорить в целом, то порой кажется, что в каждом мегаполисе не хватает зелени. И чем больше растений на улицах, тем лучше. Приятно, что в Москве можно увидеть разнообразные композиции в рамках фестиваля абсолютно бесплатно. Выставка открыта для всех желающих. Прохожие останавливаются, заходят посмотреть сады, примеряют их образы на себя. Кто-то сфотографируется, другие посидят на лавочке, отдохнут, полюбуются композициями. Такое взаимодействие между человеком и природой помогает распространять мировые тенденции и идеи садового дизайна. Публика смотрит, оценивает, потом может попробовать воплотить что-то на своем загородном участке или у многоквартирного дома. В этом большой плюс проводимого фестиваля «Цветочный джем».

— Москва большая, сады выставлены в разных районах города. Энди, у вас было всего два дня на то, чтобы посмотреть работы конкурсантов. Как справились с таким масштабом, все ли успели охватить своим профессиональным взглядом?

— В Москве я был много раз и понимаю масштаб мегаполиса в целом и фестиваля в частности. Я сразу понимал, какие расстояния необходимо преодолеть, чтобы увидеть все работы. С одной стороны, это кажется проблемой — большие расстояния, а с другой, я всегда уверен, что можно справиться и с этим, а по пути посмотреть что-то еще.

Стоит отметить и великолепную слаженную организацию. И это уникальная особенность фестиваля «Цветочный джем», проводимого в российской столице, считает Энди Стеджен Фото: Александр Авилов /АГН «Москва»

— У вас большой опыт участия в крупных мировых конкурсах ландшафтного дизайна. На ваш взгляд, есть ли фестивали в других городах, сопоставимые по масштабу с московским «Цветочным джемом»?

— Я посетил огромное количество шоу по всему миру, и я не могу вспомнить ни одну выставку такого масштаба, как в Москве. Стоит отметить и великолепную слаженную организацию. И это уникальная особенность фестиваля «Цветочный джем», проводимого в российской столице.

— В чем секрет, на ваш взгляд, прекрасного сада?

— Я не знаю секрета лучшего сада на Земле. Пожалуй, хорошими слагаемыми могут стать отлично подобранная команда и удача.

— В целом как оцениваете благоустройство Москвы? Не только ее центра, где есть выставочные сады, но и периферийных районов.

— Я много видел примеров качественного озеленения в Москве. Городу в этом плане повезло, причем не только в центре, но и в более отдаленных районах. Большие парки есть, создаются по всему городу, и они впечатляют посетителей. Я даже сам участвовал в благоустройстве одного из них. Парк расположен в районе Митино.

По мнению Энди Стеджена, хорошими слагаемыми могут стать отлично подобранная команда и удача Фото: Александр Авилов /АГН «Москва»

— Международный фестиваль «Цветочный джем» может привнести какие-то особенные ноты в московское благоустройство? Как вы считаете?

— В Москву на протяжении ряда веков приглашались иностранные специалисты — архитекторы, дизайнеры, зодчие. Это историческая тенденция, и конкурс «Цветочный джем» ее продолжает.

СПРАВКА

Энди Стеджен входит в десятку ведущих ландшафтных дизайнеров Великобритании, многократный победитель крупнейшей в мире выставки садового дизайна Chelsea Flower Show, обладатель десяти золотых медалей и трех высших наград этой выставки — Best in Show, в том числе 2019 года; журналист, писатель и телеведущий.

КСТАТИ

Открытый международный конкурс — фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: с этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира! В основе каждого проекта лежит идея, оригинальная концепция или история. Авторов садов вдохновляли русский авангард, события романа «Мастер и Маргарита», история Шелкового пути и многое другое. Для осуществления своих замыслов им понадобилось 200 тысяч живых растений. А с конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1,5 тысячи замечательных садов.

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