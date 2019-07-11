Победителей конкурса «Цветочный джем» наградят в День города

Победителей конкурса по ландшафтному дизайну «Цветочный джем» объявят и наградят в День города, который будет проходить 7 и 8 сентября 2019 года.

— Тысячи москвичей и гостей столицы уже смогли по достоинству оценить летние сады финалистов конкурса «Цветочный джем». Теперь стартовал его новый этап — осмотр ландшафтных проектов авторитетным международным жюри. В ближайшие дни каждый член жюри внимательно проанализирует каждую работу, — сообщает оргкомитет.

Призовой фонд составил 4,8 миллиона рублей и был сформирован из средств спонсоров.

Победителей определят в следующих конкурсных номинациях: «Большой выставочный сад», «Средний выставочный сад», «Ландшафтный проект на социальных территориях», «Малый выставочный сад», «Студенческий конкурс проектов».

По сообщению оргкомитета, оценка жюри будет выводиться по нескольким критериям: идея, дизайн, подбор растений, эмоциональное воздействие на жителей, развитие и изменение сада. Последние два пункта имеют особое значение, так как в этом году концепция конкурса — «сады постоянного цветения». Следовательно, ландшафтные проекты должны менять свой вид благодаря цветению различных видов растений, тем самым радуя москвичей все новыми и новыми сочетаниями.

Напомним, что открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: с этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.

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