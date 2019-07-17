Московские промпредприятия получат займы на покупку отечественного оборудования

На займы до 100 миллионов рублей смогут рассчитывать организации, закупающие оборудование, произведенное в России. Льготы распространятся на его монтаж, приобретение услуг промышленного инжиниринга и программного обеспечения.

Займы будут выделяться московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках нового финансового продукта «Отечественное оборудование».

— Новый финансовый продукт будет выдаваться на приобретение нового оборудования, страной-производителем которого является Россия, его монтаж и наладку. А также на пополнение оборотных средств, приобретение услуг промышленного обеспечения для промышленных нужд и рефинансирование остатка основного долга по целевым кредитам, полученным на приобретение нового российского оборудования, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также он отметил, что столичное правительство, развивая систему господдержки промышленности, уже установило налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны Москвы и предприятий, имеющих статус промышленного комплекса.

Таким образом, предприятия, выполняющие необходимые условия, могут рассчитывать на получение льготных займов на сумму от 20 до 100 миллионов рублей на срок не более пяти лет с процентной ставкой от трех до пяти процентов годовых.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что предоставление льготных займов — источник новых инвестиций в столичный регион.

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