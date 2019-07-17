Три важных вопроса по программе реновации

Вопрос № 1

Как докупить площадь по программе реновации?

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы:

— В феврале 2018 года Сергей Собянин утвердил порядок приобретения дополнительной площади участниками программы реновации. Согласно документу, улучшить свои жилищные условия могут как собственники квартир, так и наниматели, проживающие в старых пятиэтажках по договорам соцнайма. С начала этого года заключено 180 сделок с горожанами, желающими докупить дополнительные площади по программе реновации. Воспользоваться правом докупки готова каждая двенадцатая семья. 10-процентная скидка гарантируется каждому участнику, который захочет приобрести квартиру большей площади с доплатой. Воспользоваться ею можно в течение двух лет. При этом приобретаемая общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров.

Участники программы, желающие улучшить свои жилищные условия, могут обращаться к сотрудникам Московского фонда реновации, которые работают во всех центрах информирования граждан.

Вопрос № 2

Можно ли получить квартиру по программе реновации не рядом со старым домом, а в другом районе?

Степан Орлов, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике:

— Переезд по программе реновации проводится в рамках того района, где проживает человек. Эта гарантия прописана на законодательном уровне. При этом у Московского фонда реновации жилья есть возможность предложить альтернативные варианты. Это стало возможно после принятия изменений в постановление № 517. Оно дает право фонду предоставить квартиру в виде мены. Это возможность при условии, что в другом районе есть свободные квартиры. Также требуется письменное заявление от жильца. Важно, что при переезде в другой район соблюдаются все гарантии. Речь идет об отделке квартир уровня комфорткласса, количестве комнат, соблюдении пропорции жилой площади, наличии благоустроенной прилегающей к дому территории.

Вопрос № 3

Сколько времени занимает процесс получения новой квартиры?

Александр Гущин, независимый юрист:

— Всех участников программы о планируемом переезде в новые дома предупреждают заранее. Все идет по установленному графику. На первых этажах новостроек работают информационные центры, где принимают специалисты из различных департаментов и ведомств Москвы. Они, как правило, располагаются рядом с переселяемыми пятиэтажками. В таких центрах горожане могут получить консультации и все необходимые сведения, узнать о перечне документов.

Процедура занимает от нескольких дней до нескольких недель. Сперва выдается смотровой ордер на квартиру. Есть время подумать. Если все устраивает, то дается согласие на переезд. Кстати, у горожан есть право обратиться за бесплатной помощью в переезде. Для этого требуется подать заявку в Центр информирования по переселению.

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