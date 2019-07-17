Подземные переходы появятся на территории нескольких районов
Основная цель городской программы «Мой район» — создать комфортную и безопасную среду в каждом районе столицы.
Так, например, в районе Нагатинский Затон построили подземный пешеходный переход. Он находится вблизи Проектируемого проезда № 4062. Общая длина нового тоннеля составила 30,4 метра, ширина — четыре метра. Переход оборудовали пандусами для колясок.
— Предусмотрены лифты для маломобильных групп населения. На фризовые ступени площадки и нижние ступени маршевых лестниц нанесено предупреждающее тактильное покрытие, — сообщили в пресс-службе управы района Нагатинский Затон.
Высота сооружения составляет 2,5 метра.
Работы по благоустройству в рамках городской программы «Мой район» прошли в районе Бутырский. Там специалисты забетонировали лестницы пешеходного перехода. Они расположены под железнодорожными путями у станций метро «Фонвизинская» и «Улица Милашенкова».
Рабочие также установят на объекте лифты и лестницы. По словам специалистов, лестничные сходы защитят от осадков композитными материалами. Кроме того, здесь планируется оборудовать автоматизированную систему снегоудаления. Протяженность тоннеля составит 192 метра. Этот пешеходный переход будет иметь три выхода.
По проекту реконструкции Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда планируется построить и реконструировать 5,1 километра дорог и построить два подземных перехода.
Благоустройство пешеходных зон также пройдет в Алтуфьевском районе. Работы будут вестись на территории Путевого проезда и проезда Черского. Здесь уже проведены все необходимые подготовительные работы.
— В соответствии с решением окружной комиссии по безопасности дорожного движения выполнены работы по понижению бортового камня для организации нерегулируемых пешеходных переходов, — рассказала первый заместитель главы управы района Алтуфьевский по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Елена Боброва.
На данный момент работы прошли в проезде Черского, дома № 13 и № 5, Путевом проезде, дом № 14, корпус 2.
Кроме того, запланированы и другие работы по благоустройству района. Например, в ближайшее время специалисты подрядной организации займутся нанесением дорожной разметки и установкой новых знаков.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Бочкарев руководитель Департамента строительства города Москвы:
— Решение о строительстве пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская» принято мэром Сергеем Собяниным, к которому обратились с такой просьбой жители Северо-Восточного административного округа. Переход будет располагаться до Проектируемого проезда № 589, в районе домов № 30 и № 32 по улице Академика Королева. Напомню, что в округах столицы с 3 по 25 июня прошли форсайт-сессии по программе «Мой район», где жители обсуждали проблемы своего района с экспертами.
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