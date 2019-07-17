Депутат Госдумы призвал осторожно относиться к введению правок в Конституцию

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников оценил статью спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о «Живой конституции».

Ранее депутат предложить внести правки, разрешающие парламенту принимать участие в консультациях при формировании правительства. Известно, что в настоящее время Дума дает согласование на назначение премьер-министра. Собственно кабмин формируется уже только премьером без участия парламента.

По мнению Володина, из-за этого президент, утверждая новый состав правительства, опирается только на одну точку зрения, а не на несколько «альтернативных позиций или мнений по кандидатурам».

В свою очередь Крашенинников выразил уверенность, что к вопросу изменения Конституции (привнесения вышеуказанных правок в том числе) изначально следует относиться с осторожностью.

— Если мы думаем менять Конституцию, то к этому нужно относиться очень аккуратно, потому что любая запятая или буква влечет изменения в отраслевых актах, и, соответственно, это надо все просчитывать, — заявил парламентарий.

Комментируя инициативу Володина, Крашенинников отметил, что у Госдумы и на данный момент «много полномочий». Он также призвал осознать, что не так важно, идет ли речь об усилении или ослаблении нижней или верхней палаты Федерального собрания, когда избиратель в любом случае «смотрит на всю власть вместе, на то, как они живут, как сами дружат с законом».

— Мы не можем быть одной веткой власти и сказать, что мы самая распущенная, в смысле цветастая, а другие засохли, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Об этом пишет агентство «Москва».

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