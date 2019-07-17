Госдума выступила против ЕГЭ по экологии из-за вырубки деревьев под бланки
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил против ЕГЭ по экологии. Протест он объяснил тем, что для производства экзаменационных тестовых бланков необходимо вырубать деревья.
— Члены Общественного совета не берегут природу, потому что на новое ЕГЭ по экологии нужно будет вырубать больше деревьев для контрольно-измерительных материалов — тестовых заданий. Им нужно выписать предписание, — объяснил Чернышов.
Также политический деятель заявил, что для введения какой-либо дисциплины в перечень ЕГЭ, нужно тестировать экзаменационные задания в течение десяти лет.
Ранее сообщалось, что Общественный совет Минприроды предложил признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этой дисциплине. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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