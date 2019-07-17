Россия призвала беспристрастно расследовать крушение Boeing MH17

В российском МИДе призвали совместную следственную группу (ССГ) по делу MH17 сфокусироваться на беспристрастном изучении всех имеющих данных. Об этом сообщается в заявлении ведомства в связи с пятой годовщиной авиакатастрофы.

В обращении подчеркивается, что прежний ход расследования ЧП не позволяет российской стороне говорить о непредвзятом к ней отношении и независимости. При этом качество «доказательств» ССГ свидетельствует о желании подогнать факты под версию, где виновником выставляется РФ.

В министерстве также напомнили, что хотя Россию не допустили к участию в выяснении произошедшего, она с первого дня происшествия взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности и Совместной следственной группой (ССГ), поставляя все имеющиеся сведения по катастрофе. Впрочем, добавили в МИДе, эта информация по-прежнему «упорно игнорируется и замалчивается».

Тем не менее Россия выражает готовность сотрудничать и дальше.

— Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество, — указано в заявлении Министерства иностранных дел. Об этом пишет РИА Новости.

Как передает ТАСС, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад также выразил недовольство ходом расследования катастрофы, заявив, что к настоящему моменту так и не стало известно, кто является виновником ЧП.

Ранее Мохамад осудил излишнюю политизированность трагедии, которая лишь препятствует выяснению деталей случившегося.

Напомним, что малайзийский пассажирский самолет Boeing 777 рейса МН17 потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией украинской Донецкой области.

В результате происшествия погибли все 298 человек, которые находились на борту лайнера, летевшего рейсом Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур.

Позже поступили сведения, что трагедия могла произойти из-за ракеты, которая попала в воздушное судно. В настоящее время расследование по делу продолжается.

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