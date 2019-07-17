«Цветочный джем» украсил столицу гортензией, эхинацеей и лиатрисами

Праздник цветущих садов и ландшафтного искусства открылся 20 июня, за месяц цветники разрослись, сейчас в них цветут гортензии, гейхеры и другие сезонные цветы, рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

По словам организаторов фестиваля, сады спроектированы так, чтобы растения цвели в разное время, поэтому форма и цвет экспозиций меняются постоянно. Так, на Арбате, 48, в саду «Выше крыши» зацвела ворсянка, в Зеленограде на площади Юности — в саду Kandin-skyline — глаз радуют метельчатые гортензии и эхинацеи, в саду «Антракт» расцвел лиатрис.

В августе зацветут другие растения: в «Красном саду» (у «Баррикадной») и саду «Круг» (у станции метро «Краснопресненская») распустятся примула, кустарниковая и новобельгийская астра, флокс метельчатый.

За ландшафтными проектами следят выпускники садовой школы «Цветочного джема», которые познакомились с авторами композиций, разделили с ними их концепцию и начали уход.

Каждый день садовники фотографируют цветники, чтобы иностранные и иногородние участники могли любоваться результатами своего труда.

Сейчас в Москве открыто 42 сада, которые в рамках фестиваля создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира.

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