Бесплатные мастер-классы по танцам и режиссуре пройдут для москвичей
До конца лета москвичи смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по танцам и режиссуре, которые пройдут на ВДНХ. Также посетителей ждут концерты литовского и российского оркестров.
По выходным дням на открытой веранде Дома культуры ВДНХ пройдут мастер-классы вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы. Он поможет научиться базовым движениям самбы, румбы, танго и вальса.
Секретами режиссерского мастерства поделятся педагог Детской школы кино Карина Чиркина и куратор фестивалей «Золотая маска» и «Кинотавр» Анна Ракина. Они расскажут, как нужно работать с идеей сценария и планировать бюджет для проекта.
Перед павильоном № 1 «Центральный» 19 июля выступит ансамбль Instrumental Soul. Музыканты из Литвы исполнят джазовую музыку и латино и другие мелодии.
Фестиваль городских романтиков пройдет 21 июля, на нем выступит Алина Ос. Brass Band «Вежливые люди» 26 июля исполнит классическую музыку, джаз, поп и рок, сообщили на сайте мэра Москвы.
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