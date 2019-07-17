Жителей столицы пригласили на «Московский пленэр»
• 06:56 • 17 июля 2019
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Все необходимые материалы участники получат на месте
Фото: mos.ru
Московская дирекция по развитию культурных центров приглашает жителей столицы на бесплатные занятия живописью.
78 занятий пройдут в 76 культурных центрах Москвы. Самые необычные уроки пройдут на крыше «Каширской Плазы», в поселение Роговское, в усадьбе Кусково.
Все необходимые материалы участники получат на месте. В ряде случаев необходима предварительная регистрация, сообщает «Российская газета».
Ранее сообщалось, что во Дворце пионеров на Воробьевых горах пройдут бесплатные занятия для учеников школ в возрасте от восьми до 16 лет. В августе желающие могут пройти курсы «Архитектурный дизайн» и «Рисунок. Живопись».
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