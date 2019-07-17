«Московское долголетие» организует ретродискотеку
Участники проекта «Московское долголетие» смогут послушать известные песни, потанцевать и завести новые знакомства на ретродискотеке в Бирюлевском дендропарке.
Как рассказали на официальном портале мэра Москвы, 18 июля для москвичей организуют спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.
В Таганском парке в 14:00 начнется окружной фестиваль художественно-прикладного творчества Handmade Art, где участники программы покажут свои работы. Гости праздника увидят концерт, подготовленный музыкальными и танцевальными коллективами Центрального округа столицы, и поучаствуют в мастер-классах.
В территориальном центре социального обслуживания «Чертаново» в 13:00 часов стартует открытый урок по рисованию гуашью, который проведет преподаватель Алена Башарина.
Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» (филиал «Солнечный») приглашает на выступление группы «Арабеск», которая является многократным победителем и лауреатом окружных и городских вокальных конкурсов. Концерт начнется ровно в полдень.
Любителей потанцевать ждут в 16:00 в Бирюлевском дендропарке (Липецкая улица, владение 5) на ретродискотеку Movie Sta, где прозвучат известные песни, а Покровский парк (Дорожная улица, дом 5) предлагает посетить тренировки по тхэквондо, гимнастике цигун, йоге и скандинавской ходьбе. Занятия для всех желающих стартуют в 12:00.
Подробное расписание мероприятий опубликовано на портале мэра Москвы.
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