Эксперт: Противоречия между Турцией и ее западными партнерами играют на руку России
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что сотрудничество в военно-технической сфере между Россией и Турцией может быть продолжено.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что переговоры по поводу поставок истребителей Су-57 в Турцию возможны, передает rueconomics.ru.
Турция сможет воспользоваться альтернативным предложением, если США откажутся поставлять в страну истребители пятого поколения F-35.
Ранее Россия и Турция заключили соглашение на поставку комплексов С-400, что вызвало недовольство Вашингтона.
Эксперт Сергей Балмасов отметил, что Россия и Турция начали активно сотрудничать на фоне разлада отношений между Анкарой и Вашингтоном.
— Но факт остается фактом — контракт по С-400 есть и реализуется, и это значительный успех Москвы и Анкары. Противоречия между Турцией и ее западными партнерами играют на руку России, — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
Что касается сотрудничества по поставкам Су-57, эксперт отметил, что Россия должна внимательно отнестись к этому контракту, так как Турция — не самый предсказуемый партнер.
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