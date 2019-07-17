Эксперты рассказали, как пережить лето без отпуска

Сезон отпусков в самом разгаре. И пока одни наслаждаются отдыхом и выкладывают фотографии с моря в социальных сетях, другие — трудятся в офисе и завистливо просматривают публикации отдыхающих. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как пережить лето тем, у кого не получается поехать в отпуск.

Психолог Ольга Твардовская рекомендует в первую очередь сменить картинку перед глазами.

— Москвичам повезло: они могут в пятницу вечером сесть на один из поездов и отправиться на выходные в какой-нибудь другой город. Например, в Рязань или Санкт-Петербург. Погулять там день, два и вернуться. Такая резкая смена обстановки воспринимается, как мини-отпуск. Происходит так называемая перезагрузка.

Также специалист советует составить список из двадцати желаний и выполнять пункты из него.

— Вспомните, какие приятные дела вы давно откладывали «на потом» и подкорректируйте их. Например, сходить в парикмахерскую или на массаж, поплавать в бассейне, записаться на курсы иностранного языка или просто погулять в парке. Ставьте галочки в этом списке по мере выполнения этих желаний, —порекомендовала Ольга Твардовская.

Психолог отмечает, что для хорошего самочувствия и настроения нужно чаще бывать на свежем воздухе, больше ходить пешком и по минимуму пользоваться общественным транспортом.

— Лучше всего добираться на работу как-то иначе. К примеру, на самокате. Управляя им, вам придется «держать баланс». Такие непривычные для организма движения всегда придают бодрости, заряжают адреналином, — сказала эксперт.

Если вас одолевает чувство зависти по отношению к коллегам, уезжающим в отпуск, попробуйте взглянуть на ситуацию с другой точки зрения, рекомендует эксперт

— Да, вы не почувствуете запах моря, который ощутит коллега. Но точно также и она не сможет почувствует запах цветов, которые растут в соседнем парке. Если зациклиться на одном только море, вы не сможете насладиться в полной мере тем, что находится рядом. Такая установка мешает быть счастливым прямо здесь и сейчас, — говорит Твардовская.

В свою очередь, руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс отмечает, что человек при отсутствии отпуска испытывает эмоциональное напряжение из-за того, что неправильно оценивает сложившуюся ситуацию.

— Один тип сотрудников могут испытывать страдания без отпуска, а другие — спокойно работать и не беспокоиться из-за того, что этим летом не получится уехать отдыхать, — сообщил эксперт «ВМ». — В данном случае у второго типа людей более адекватное восприятие реальности. Они увлечены своей работой и понимают, что ничего страшного не произойдет, если им не дадут отпуск прямо сейчас. А вот первому типу нужно найти позитивные моменты в сложившейся ситуации. Например, без отпуска у них есть возможность продвинуться по карьерной лестнице, накопить денег, чтобы в будущем позволить себе отдых, о котором давно мечтали.

Также в отсутствии отпуска Михаил Хорс рекомендует высыпаться.

— Во время сна в организме вырабатывается серотонин — нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение. При его недостатке человек более остро воспринимает обычные житейские трудности, много переживает. Но если приучить себя ложиться спать в 22 часа и высыпаться, то переносить служебные перипетии будет гораздо легче, — рекомендует психолог.

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