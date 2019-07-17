Пятиметрового Змея Горыныча зарядят пиротехникой на фестивале в Москве
Пятиметровый «огнедышащий» Змей Горыныч и 30-метровые башни с пиротехникой будут представлены на международном фестивале фейерверков «Ростех». Об этом сообщил режиссер мероприятия Андрей Сычев.
Фестиваль пройдет 17–18 августа в столичном Братеевском каскадном парке. Специально для юбилейного пятого мероприятия создадут пятиметрового Змея Горыныча, чью пасть зарядят пиротехникой. Его фигура станет талисманом фестиваля.
На мероприятии будет работать арт-объект «Кукольный домик». При помощи специальных механизмов посетители смогут привести в движение персонажей сказок Александра Пушкина, Льюиса Кэрролла и Мориса Матерлинка.
Также гости увидят красочное вечернее шоу ведущих пиротехников из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции, сообщили на сайте мэра Москвы.
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