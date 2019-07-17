Более 10 новых пешеходных переходов появятся на Московских центральных диаметрах
Специалисты Москомархитектуры начали разработку 12 пешеходных переходов через железнодорожное полотно в рамках развития московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2), сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
- Всего в работе находится 12 проектов планировки пешеходных переходов, разработка четырех из них практически завершена, это пешеходные переходы на перегонах между станциями на Савеловском, Смоленском и Курском направлении Московской железной дороги, - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Уточняется, что рядом с гостиницей «Молодежная» планируется построить подземные или наземные пешеходные переходы вместо существующих одноуровневых настилов. Для передвижения маломобильных граждан будут пандусы.
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