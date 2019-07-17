ЦОДД перенастроил свыше 20 светофоров в районе закрытых станций метро
Дежурная смена изменила режим работы светофоров и следит за дорожной ситуацией в районе закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщает Twitter Центра организации дорожного движения.
Перенастроили более 20 светофоров в районе закрытых станций Сокольнической линии. Приоритет отдан пассажирам, которые сейчас передвигаются на компенсационных маршрутах. pic.twitter.com/D6ogAU7f4i— ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.
Сотрудники ведомства перенастроили свыше 20 светофоров в районе закрытых станций. Приоритет отдан пассажирам, передвигающимся на компенсационных маршрутах.
Напомним, с 13 по 20 июля закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка» из-за строительства Большой кольцевой линии.
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