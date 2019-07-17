Зверев начал собирать мусор на Байкале своими руками
Российский стилист Сергей Зверев, который не так давно начал выступать против загрязнения озера Байкал, в очередной раз выставил пост в Instagram на эту тему. Теперь он решил не ждать помощи извне, а наводить порядок своими руками. Зверев опубликовал видео, где он своими руками собирает мусор на берегу озера.
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Публикация от SERGEY ZVEREV (@zverevsuperstar)
— Давайте наведём порядок на Байкале вместе! — подписал пост «звездный» стилист.
В последнее время подписчики Зверева явно изменили свое предвзятое отношение к пафосной знаменитости. Многие комментарии под видео оказались добродушными и восхищенными.
«Какой Вы молодец! Огромное уважение! Никакая корона не мешает быть человеком», написала одна из поклонниц.
«Сергей... Нет слов, настоящий человечище!», похвалила знаменитость пользователь соцсети.
«Сергей, к вам уважение огромное. Надо всем артистам показать этот ролик. Мы же люди, а не паразиты», прокомментировала видео подписчица.
Еще в июле Зверев начал публиковать в своем Instagram посты, призывающие спасти Байкал от загрязнения и, в целом, бороться за чистоту природы.
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