МГУ вошел в список лучших университетов мира
Московский государственный университет имени Ломоносова занял 38-е место по версии репутационного рейтинга World Reputation Rankings 2019. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГУ.
Рейтинг составила британская компания Times Higher Education. В пресс-службе университета отметили, что МГУ подтвердил статус одного из лучших вузов мира.
Этот результат был достигнут за счет нескольких составляющих. Ученые МГУ входят в ведущие международные научные коллаборации. В университете открываются собственные научные центры. Специалисты одними из первых в мире стали развивать квантовые технологии, а также заниматься новейшими исследованиями космоса и Арктики.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, в университетские центры едут работать ведущие зарубежные специалисты, которые обмениваются опытом с российскими коллегами.
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