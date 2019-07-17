Онищенко прокомментировал инцидент с отравлением москвичей едой из аппаратов
Массовые отравления в Москве должны изменить практику контроля за вендинговым бизнесом в стране, считает глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Онищенко отметил, что находит систему достаточно развитой и нуждающейся в должном контроле со стороны государства, отсутствие которого сказывается на ней негативно. По его словам, массовые отравления людей произошли из-за отсутствия профессионализма и должного опыта у людей, которые занимаются вендинговым бизнесом в стране.
При этом Онищенко недоволен тем, что у его ведомства нет полномочий контролировать эту сферу.
— Нет никакого контроля за продукцией, со сроками реализации все идет на авось, — приводит слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.
Напомним, что 16 июля в Москве почти 30 человек были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии». Все они накануне употребляли в пищу продукцию из вендинговых автоматов. На данный момент на стационарном лечении продолжает находиться 21 человек.
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