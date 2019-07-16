Роспотребнадзор прокомментировал отравления москвичей едой из аппаратов
Представители пресс-службы Роспотребнадзора по Москве прокомментировали ситуацию с горожанами, отравившимися едой из вендинговых аппаратов на территории бизнес-центров.
Отмечается, что в настоящее время от некачественной пищи пострадали почти 30 человек. Из них 17 были направлены в медицинские учреждения с подозрением на сальмонеллез.
Как рассказали «Вечерней Москве» в Роспотребнадзоре, в настоящий момент выяснено, что цех по производству находится в промышленной зоне Юго-Восточного административного округа столицы.
— В ходе эпидемиологического расследования установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, не соблюдается поточность технологического процесса, сырье и готовая продукция хранятся вместе, часть холодильников неисправны. В одном месте специалисты обнаружили «просрочку», — передает Роспотребнадзор.
Отмечается, что на некоторых продуктах стояла дата будущим числом. Например, на салаты установлены пролонгированные сроки годности.
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