Крестный ход от Успенского собора до памятника князю Владимиру пройдет 28 июля
• 14:24 • 17 июля 2019
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Мероприятия запланированы во многих российских городах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Патриарх Кирилл возглавит крестный ход от Успенского собора до памятника князю Владимиру в День крещения Руси, 28 июля. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он добавил, что программа празднований останется неизменной. Сначала в Успенском соборе Московского Кремля пройдет богослужение, а затем состоится крестный ход. У памятника князя Владимира будет совершен праздничный молебен.
В этот день мероприятия запланированы во многих российских городах, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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