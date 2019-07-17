Путешественник Федор Конюхов — о новой поисковой экспедиции в Желтом море

Путешественник Федор Конюхов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе вылетит в Китайскую Народную Республику для согласования деталей совместной российско-китайской экспедиции к месту гибели корабля «Петропавловск» в Желтом море. Он подорвался на мине в 1904 году. Вместе с экипажем погибли адмирал Степан Макаров и художник Василий Верещагин. Если удастся поднять останки, они будут захоронены в новом храме Минобороны РФ в Подмосковье.

— Получить разрешение очень сложно. Мы берем местных, китайских дайверов, а подводные аппараты, с которых будет производиться съемка, скорее всего, предоставят китайские власти, — сказал Конюхов.

По его словам, на эти исследования потребуется около 15 миллионов рублей, которые еще нужно найти.

— Пусть мы достанем пять человек или десять. Не только адмирала. А разве остальные моряки с броненосца, а их были сотни, не достойны быть захороненными? Мы должны чтить память павших, — уверен Конюхов.

Московский скульптор Денис Петров, автор многих монументов и мемориальных досок российским военачальникам, выступил с инициативой поставить на берегу Желтого моря памятник адмиралу Макарову.

— Момент гибели был запечатлен любительским фотоаппаратом «Кодак». Погибли 636 моряков, в том числе командующий эскадрой адмирал Степан Осипович Макаров и почти все офицеры его штаба, а также находившийся на борту знаменитый художник-баталист Василий Верещагин. Вообще личность Макарова достойна изучения, — сообщил московский скульптор.

Мичман Иван Ренгартен наблюдал гибель броненосца «Петропавловск» с мостика шедшей следом «Полтавы» и описал ее в своем дневнике так: «Этой ужасной картины я никогда в жизни не забуду. Под правой скулой «Петропавловска» взорвалась мина, он сразу накренился и стал уходить носом в воду, над местом взрыва выкинуло громадное пламя и целую кучу дыма. После этого взрыва было слышно еще несколько, то взрывались котлы и зарядные отделения мин. Палуба мгновенно была объята пламенем. Трубы и мачты сразу куда-то исчезли, корма выскочила из воды, винт левой машины заработал в воздухе, люди падали кучами, многие падали в винт, и их размалывало на наших глазах. «Петропавловск» погружался быстро: через 2 минуты после взрыва его уже совершенно не было видно».

С берега последние мгновения жизни экипажа успел сфотографировать штабс-капитан Федор Ручьев. На фото от флагмана флота остался только дым.

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