Программистов пригласили протестировать систему электронного голосования
Все желающие специалисты по информационной безопасности и программисты смогут протестировать систему электронного голосования со среды, 17 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
— Для этого создан отдельный тестовый контур, полностью воспроизводящий систему, в которой будут работать пользователи 8 сентября. В этот день пройдет электронное голосование в Мосгордуму, — указано в сообщении пресс-службы.
Проверка, которая будет абсолютно открытой, позволит протестировать систему на устойчивость и выявить в ней уязвимые места. Такой подход позволит повысить уровень информационной безопасности.
Так, программистам предложат попробовать обойти защиту реестров избирателей, вбросить электронные бюллетени или заменить цепочки транзакций в блокчейне. На тестовую попытку взлома специалистам будет отведено 12 часов, после чего шифр изменится и начнется следующая попытка, передает агентство городских новостей «Москва».
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