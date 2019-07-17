Эксперт пояснил, зачем в отношении Порошенко было возбуждено 11 уголовных дел
Новая власть Украины начала сведение счетов со своими предшественниками. Такое заявление в комментарии ФАН сделал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.
Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Петр Порошенко был вызван на допрос 17 июля как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов. На допрос бывший президент Украины не явился, ему отправлена повторная повестка., сообщает RNS.
Эксперт Иван Скориков отмечает, что на Украине новая власть начинает не с решения экономических и социальных проблем, а со сведения счетов с предшественниками.
— Поэтому мы ежедневно читаем о новых уголовных делах против представителей уходящего режима, об угрозах люстраций и прочем, — отметил эксперт.
По мнению Скорикова, Порошенко навряд ли грозит тюрьма. Скорее всего, он получит необходимое количество голосов на парламентских выборах, что гарантирует ему неприкосновенность.
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