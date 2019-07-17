Сад астрономов откроют в парке «Сокольники»
• 15:46 • 17 июля 2019
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Торжественная программа начнется 19 июля в 19:30
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
19 июля в парке «Сокольники» состоится открытие сада астрономов. Там посетители увидят модель солнечной системы с макетами планет, выполненными из полимерного материала.
Завершены масштабные работы по благоустройству парка, во время которых были обновлены прогулочные дорожки, отреставрированы старые арт-объекты и установлены новые.
Торжественная программа по случаю открытия начнется в 19:30. Посетителей будут развлекать аниматоры в костюмах межгалактических персонажей, а также состоится шоу театра огненных теней Salamandra «Электра» и «Элуна». Кроме того, запланированы музыкальная программа, различные конкурсы и викторины с призами, сообщается на портале мэра Москвы.
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