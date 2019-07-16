Москвичи выберут лучшие парки столицы
Так, например, в номинации «Лучший семейный досуг» сейчас лидирует парк «Кузьминки». На втором месте с небольшим отрывом — «Сокольники». Третье место делят «Северное Тушино» и «Коломенское». В номинации «Любимый парк» лидирует усадьба «Кусково», немного отстают Лианозовский и Измайловский парки.
— Обратите внимание: все парки, кроме «Сокольников», окраинные. И это очень важно, — считает урбанист Григорий Мельник. — Дело в том, что плотность населения Москвы, в отличие от многих мегаполисов, растет от центра к окраинам. Именно на окраинах живет большая часть москвичей. И тот факт, что у них рядом с домом есть очень уютные парки, — очень отраден. Особенно если учесть, что Москва — мегаполис, где человек как нигде нуждается в живой природе. Что же касается лидеров голосования — «Кускова» и «Кузьминок», — то я не удивлен. Это не просто «зеленые зоны» посреди спальных районов, а парки «с душой».
Впрочем, как показывает практика предыдущих голосований, лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new. mostpp.ru, выбирайте лучших и голосуйте за них!
Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!
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