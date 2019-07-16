Москва стала лидером по площади озеленения среди мегаполисов
Москва заняла первое место среди 11 мегаполисов мира по площади озелененных городских объектов на душу населения. Об этом говорится в результатах исследования «Качество жизни. Проекты, меняющие города».
Согласно его данным, в Москве на одного человека приходятся 68,8 квадратного метра зеленой территории. Сегодня 55 процентов городской территории занимают парки, особо охраняемые зоны и зеленые территории. Кроме того, российская столица заняла третье место по их шаговой доступности — почти 90 процентов горожан имеют поблизости парки и зеленые объекты.
Помимо этого, аналитики отметили рост протяженности велодорожек с 2011 года почти в девять раз, а также Москва оказалась в тройке лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi.
В исследовании российскую столицу сравнивали с такими мегаполисами, как Нью-Йорк, Токио, Лондон, Сингапур и Пекин, передает агентство городских новостей «Москва».
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