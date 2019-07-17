Наши дамы против леди Гаги

Российские женщины в едином порыве объединились против американской певицы Леди Гаги, которая якобы увела партнера российской модели Ирины Шейк.

Впрочем, все вышло из-под контроля, превратившись в масштабную шутку.

Россияне открыли для себя новую забаву «напиши голливудской разлучнице» и на страницах Леди Гаги требуют, чтобы певица «вернула» актера Брэдли Купера Ирине Шейк, которая не так давно родила от него ребенка. Первая лавина сообщений в Facebook, Instagram, Twitter певицы была обличительной. Люди писали с разными требованиями и фразеологизмами, которые Гага вряд ли переведет самостоятельно: «на чужом несчастье счастья не построишь», «отольются кошке мышкины слезы», ставили песню Аллегровой «Угонщица».

Женщины массово вступились за Ирину Шайхлисламову, которая дважды смогла осуществить мечту каждой россиянки. Во-первых, она стала супермоделью и объездила весь мир, во-вторых, смогла выйти замуж за голливудского актера Брэдли Купера и родить ребенка. Для многих наших женщин эта формула «состоялась как жена и профессионал» — самое главное, что может случиться в жизни. А потом пришла Гага и все разрушила — разумеется, свое возмущение надо высказать.

Кроме того, сценический образ Гаги, так любимый во всем мире, в России не прижился. Да и была бы нормальная звезда! А то фрик, который эпатирует публику, надевает на себя куски мяса и страдает от психологических проблем, думают россиянки. Меж тем после шквала критики и возмущений в соцсетях настал второй период — народ начал юморить.

Если бы в мире был титул «Разлучница года», его получила бы певица Леди Гага Фото: www.ladygaga.com/

«Вернули Крым, вернем и Купера!», «как завещал наш великий классик Элджей: забирай свои шмотки, проваливай!», «если бы Анджелина Джоли была русской, то Бреду Питту бы не поздоровилось!» — под каждым фото за последнюю неделю сотни тысяч комментариев, многие из которых уже не относятся к первоначальной проблеме. После этого шутить стали наши звезды: «Харламов, перезвони мне!» — написал Гарик Мартиросян. «А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное?» — спросил на странице Гаги вокалист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков.

«Тут можно записаться к врачу?», «скажите, а я куда на этом автобусе доеду?», объявление о пропаже коня, рецепты — шквал развлечения приобрел невиданные масштабы. Этим решили воспользоваться маркетологи и звезды, и наступил третий этап — рекламный. Причем парадокс заключается в том, что бренды использовали площадку Гаги для рекламы среди российской аудитории.

Судя по комментариям, Гага и не знала, что красится белорусской косметикой, носит белье российских брендов etc. Лучше всего об этом сумасшествии сказала одна из пользовательниц Instagram:

«Я весь день слышала, что Гагу в комментах осудили массово, зашла почитать. За 7 минут нахождения заскринила три рецепта, нашла пару игр, напела песенку и разбудила кота хохотом. Сейчас куплю косметики у представителей, ну или машину, и можно спать. За Россию спокойна».

В чем феномен этой истории? Ведь главным участникам любовного треугольника совершенно наплевать на возмущения и критику. И даже Гаге все равно — свои аккаунты она давно использует для рекламы и продвижения, а не для личного общения.

Мы увидели, как можем объединиться. Неважно, что Ирина Шейк — суперзвезда и может позволить себе утешиться почти любым. Ее боль мы чувствуем, потому что сами знаем, через что ей пришлось пройти. За Россию действительно можно не беспокоиться — на сострадании и поддержке можно выбраться из любой беды.

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