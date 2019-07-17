Ученые обнаружили место радиоактивнее Чернобыля
Уровень радиации на Маршалловых островах все еще представляет угрозу для жизни человека. К такому выводу пришли американские ученые из Колумбийского университета.
Ядерные испытания проводились в этой местности с 1946 по 1958 годы. Всего тогда было проведено около 67 тестов для более подробного изучения ядерного оружия и его разрушительной силы.
Исследователи взяли пробы почвы с 11 островов на четырех атоллах. Результаты теста показали, что уровень гамма-излучений на некоторых островах значительно превышает безопасный уровень воздействия. К примеру, на атолле Бикини была зафиксирована годовая доза излучения в 648 миллибэр. При этом, норма составляет 100 миллибэр в год. Таким образом, выявленный на Маршалловых островах уровень радиации намного выше, чем в зонах, пострадавших после аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.
Кроме того, ученые выяснили, что отметили высокий уровень радиации в кратере, образовавшемся в этом районе после крупного взрыва. Плоды фруктовых деревьев в этой местности также непригодны для употребления человека, пишет издание Phys.org.
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