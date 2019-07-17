Бесплатные мастер-классы от карамелье и дизайнеров организуют в Москве
В субботу, 20 июля, москвичи смогут посетить бесплатные мастер классы, приуроченные к дню рождения Парка ремесел на ВДНХ. Об этом проинформировали в пресс-службе выставки.
— Весь день гостей праздника ждут разнообразные мастер-классы от резидентов, увлекательные игры и веселая музыкальная программа. Праздничные мероприятия пройдут на открытой площадке перед павильоном №47, где располагается флагманский проект парка - «Дом ремесел», — рассказали в пресс-службе.
Всех желающих пригласили на мастер-класс «Картина мозаикой», посвященный одному из древнейших видов декоративного искусства, и занятия от Мастерской и школы стекла, на которых можно будет получить навыки росписи елочных игрушек. Специально для юных посетителей организуют мастер-классы на Карамельной мануфактуре — здесь можно будет научиться вручную делать разноцветные леденцы.
Кроме того, в рамках праздника будут организованы занятия по составлению бутоньерок и букетиков из лаванды, а также по декорированию подсвечников.
Первые 300 посетителей дня рождения Парка ремесел получат фотооткрытки с изображением знаковых достопримечательностей ВДНХ, передает Агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Сергей Собянин пригласил москвичей на выставку исторических фотографий