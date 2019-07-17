Сергей Собянин пригласил москвичей на выставку исторических фотографий
• 12:26 • 17 июля 2019
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Сергей Собянин рассказал об интересных экспонатах на исторической выставке
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы на выставку исторических фото ВДНХ в Главном архивном управлении столицы.
Особый интерес представляют фотографии Бориса Игнатовича. Он снимал павильоны, часть из которых были перестроены или утрачены.
— Так что это документ эпохи. Есть также фото 1954 года, после первой реставрации комплекса, и ностальгические снимки конца советской эпохи, — написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Выставка состоится 18 июля и пройдет по адресу: улица Профсоюзная, дом 82.
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