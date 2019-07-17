Владимир Гомельский: Только развитие детского спорта приводит к олимпийским медалям

Блистательный специалист по баскетболу, сын легендарного тренера сборной СССР Александра Гомельского, известный спортивный комментатор Владимир Гомельский в интервью «Вечерней Москве» поделился своими взглядами на развитие баскетбола в столице, России и США.

Интервью состоялось в Музее славы ЦСКА, который находится на Ленинградском шоссе. Учреждению в этот день исполнилось 39 лет.

— Как я мог не прийти на этот праздник, я предатель, что ли? — шутливо возмутился Гомельский в ответ на мой вопрос про вечную занятость. — Я с 1966 года армеец, ЦСКА — это мой дом, к тому же я с огромным уважением отношусь к куратору этого музея — двукратной олимпийской чемпионке по биатлону полковнику Светлане Ишмуратовой.

— Владимир Александрович, на ваш взгляд, хорошо ли развиваются физкультура и массовый спорт в Москве?

— Мне сложно судить. Москомспорт работает, физкультурно-спортивные мероприятия проходят, а вот примеры массовых занятий москвичей спортом мне мало попадаются на глаза. Как бывший тренер, а бывших тренеров не бывает, мне бы хотелось руками пощупать, глазами увидеть массовый детский, школьный, юношеский спорт. Площадки для занятий в Москве есть, а где занимающиеся?

— Может быть, для этого надо чаще бывать на спортивных площадках столицы?

— Я проезжаю мимо них, часто с внуком гуляю возле, но не вижу огромного числа людей, занимающихся спортом.

— Почему так происходит? Спортивных площадок в Москве построено на зависть всему миру, а активных физкультурников, как вы говорите, еще поискать.

— Спокойно! Столичные власти сделали большое дело: за последние годы в Москве появились тысячи площадок, оборудованных для занятий спортом, с другой стороны, чтобы на них появились любители активного образа жизни, играющие в баскетбол, бадминтон, теннис и т.д., нужно определенные организационные усилия приложить.

Любой профессиональный спортсмен обязательно помнит, что у него был первый тренер, который сделал его человеком и известной личностью Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

— Например?

— Мне очень понравилась инициатива иркутян: открытие спортивных клубов по месту жительства, где дети и взрослые занимаются под руководством инструктора, ответственного за массовый спорт во дворе. Это прекрасно, когда в твоем дворе живет человек, у которого есть ключи от комнаты, где хранится спортинвентарь: мячи, клюшки, шланги для заливки льда на хоккейной коробке. В Иркутске такими инструкторами стали студенты пединститута, которые заразили весь город «спортивной болезнью». Во всяком случае, на экране телевизора этот иркутский опыт смотрится прекрасно. Москве, на мой взгляд, не хватает такой работы. Да, я понимаю, что ввести штатную должность инструктора по спорту в управляющей жилищной компании — это, наверное, дорого и тяжело. Но на добровольной основе, с подключением студентов это можно было бы попробовать организовать в столице.

— Стало быть, развитие детского баскетбола в Москве также оставляет желать лучшего?

— Смотря с чем сравнивать. Моя семья переехала в Москву 26 сентября 1966 года, а на следующий день я пришел на свою первую тренировку в баскетбольный ЦСКА, потом на уроки в школу. В то время в первенстве Москвы участвовали 18 ДЮСШ по баскетболу. После распада СССР уменьшилось количество баскетбольных секций и количество занимающихся в нашей стране. Мне бы хотелось, чтобы баскетболом в России занималось больше детей, тогда и в национальной команде появится больше сверхталантливых игроков. Вы посмотрите, как мало воспитанников московского баскетбола в сборных России по разным возрастам…

— Почему так происходит?

— Москва — много соблазнов, Москва — можно получить хорошее образование. Я не против хорошего образования, наоборот. Но я за баланс сил, за наличие ярких талантов и в нашем баскетболе, и в науке.

— С тех пор как в 1966 году ваш отец Александр Яковлевич Гомельский переехал в Москву вместе со своей семьей, столица изменилась до неузнаваемости?

— Москва всегда была красивая. Я себя москвичом считаю. Это мой любимый город. В Ленинграде, в городе, в котором я родился, а теперь в Санкт-Петербурге, я не испытываю ностальгии. Я люблю Питер глазами своей жены Ларисы, она там родилась и выросла. Я в Риге рос, люблю гулять по этому городу. Рига маленькая и зеленая, очень симпатичная… А Москва — лучше всех.

— Почему?

— В Москве жизнь кипит, бурлит. Ты придумай себе, чем ты хочешь заниматься, и в Москве ты найдешь применение своим силам. В Москве есть все. Таких городов в мире — по пальцам одной руки можно пересчитать. Москва — это действительно место силы. Невероятно красивый город, особенно если хорошо знать столицу.

Владимир Гомельский дебютировал в роли комментатора в 1989 году Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

— Ваши любимые места в Москве?

— Тут нужно назвать место, где я рос. Это «генеральский дом» у станции метро «Сокол». Я люблю Ленинградское шоссе, храм Всех Святых на Соколе, Песчаную улицу и переулочки, где я рос и даже машину научился водить. Я очень люблю МГУ, Воробьевы горы. Вступительные экзамены я сдавал на Моховой, а первый корпус гуманитарных факультетов МГУ, куда я пошел учиться, открыли только 1 сентября. Мы шутили в студенческие годы по этому поводу: в Москве открыли два цирка друг напротив друга, новый — на проспекте Вернадского, второй — первый корпус гуманитарных факультетов МГУ… Есть еще места в Москве, к которым прикипел сердцем. Мы с женой — прихожане храма преподобного Пимена Великого на Новослободской. Какой храм чудесный, а сколько в Москве фантастических совершенно церквей, и как хорошо, что их восстанавливают. О Москве я могу говорить много и подряд. Я ее люблю.

— Олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов ведет в Москве детскую баскетбольную секцию.

— Это хорошо, если у него душа лежит к этому делу. Жар научит детей баскетболу. Он был центровой мирового класса. Своего старшего сына Сережку он же научил играть в баскетбол.

— Согласитесь, что это нетипичная история для современного российского спорта, чтобы олимпийский чемпион шел работать в спортивную детскую секцию.

— Нетипичная, согласен, но не такая и редкая. Есть примеры из других видов спорта — приятно вспомнить. Покойный ныне Миша Бурцев, двукратный олимпийский чемпион по сабле, а также четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков вели занятия по фехтованию для детей на Речном вокзале.

— У великих спортсменов-миллионеров существует пренебрежительное отношение к тем, кто учит детей азам спорта или преподает физкультуру в школе?

— Я такого не встречал. Понимаете, любой профессиональный спортсмен, великий или менее великий чемпион, обязательно помнит, что у него был первый тренер, который сделал его человеком и известной личностью. Любой спортсмен понимает, что без тренера не будет побед. Только развитие детского спорта приводит страну к олимпийским медалям. Иначе не бывает.

Владимир Гомельский: Я за баланс сил, за наличие ярких талантов и в нашем баскетболе, и в науке Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

— Вы занимаетесь спортом?

— Два раза в неделю плаваю в бассейне.

— Какой вид спорта вы порекомендовали бы для занятий юным москвичам, если не баскетбол?

— Я обожаю фехтование на саблях. Мне очень нравится современное пятиборье, и я смотрю на представителей этого вида спорта как на настоящих рыцарей. Мне фантастически нравится дзюдо — не просто вид спорта, а целая философия. Каждый вид спорта притягателен. Если родители не понимают, в какой вид спорта отдать своего ребенка, надо советоваться. Понятно, что футбол показывают по телевизору чаще других видов спорта, и какого мальчишку ни спроси, он хочет быть футболистом. А получится ли из него футболист, судя по структуре тела ребенка и антропометрическим данным? Да из него же может выйти фантастический борец греко-римского стиля! И ведь это можно определить по результатам специальных тестов, которые, я знаю, проводят специалисты Москомспорта. Я бы рекомендовал родителям отдать ребенка в плавание. Там его научат не только плавать, но и правильно дышать. Чтобы научить ребенка правильно бегать и прыгать, отдайте ребенка в легкую атлетику, а потом он сам решит, каким видом спорта заниматься, нужно ему фигурное катание или нет.

— В каком возрасте самое время начинать заниматься баскетболом?

— Лет с восьми. Окончил первый класс и иди в секцию. Сейчас набирают и шестилетних детей, но это, скорее, группа здоровья. Дайте шестилетнему ребенку баскетбольный мяч на первом занятии — он побежит с ним к кольцу, но вряд ли до него мячом добросит.

— Сегодня в ведущих российских баскетбольных командах на первых ролях иностранные игроки. Что нужно делать юным российским баскетболистам, чтобы суметь попасть в основную обойму игроков, скажем, ЦСКА?

— Для этого нужно хорошо играть. И паспорт тут ни при чем. Просто у нас в России в баскетболе кризис. Русская земля по-прежнему рождает очень талантливых, приспособленных к этому виду спорта детей. Мы их либо слишком поздно находим, и поэтому недоучиваем, либо учим по старым методикам, и юные российские игроки не выдерживают конкуренции со своими иностранными ровесниками. Посмотрите на выступления наших баскетболистов — в росте они соперникам не уступают, в физическом плане, может быть, даже сильнее, а техника работы с мячом хромает. Их этому не научили. У нас мало, почти нет тренеров в детско-юношеском баскетболе, которые бы владели самыми современными методиками обучения игроков.

Москва всегда была красивая. Я себя москвичом считаю. Это мой любимый город, рассказал Владимир Гомельский Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

— А разве американским баскетбольным самородкам нужен тренер с современной методикой?

— В школах США начиная с 5-го класса, то есть с девятилетнего возраста детей, раз в неделю проходят обязательные уроки баскетбола. В каждой школе есть тренер по баскетболу. То есть каждый мальчишка, рожденный в США, проходит в школе проверку на талантливость в этом виде спорта. Площадки асфальтовые для баскетбола в Лос-Анджелесе или Майами — это все здорово, но это не организованный баскетбол. Кого из великих игроков дали эти площадки? Только Денниса Родмана! Больше никого, кроме него, назвать не могу. Это из организованного баскетбола приходят люди на «асфальт», чтобы поиграть «три на три». Они не попали в университетскую команду, на драфте НБА их не выбрали, и они пришли в стритбол. А обратного движения из уличного баскетбола в НБА нет. Почему американцы так успешны в баскетболе? Потому что в США на детском уровне примерно 25 миллионов человек охвачены сетью организованной баскетбольной системы. Понятно, что на вершине пирамиды у них 450 игроков НБА, представляете, какой там отсев талантов происходит… Вот это по-настоящему интересная история, вот к чему надо стремиться.

— А у нас в Москве уличный баскетбол невероятно популярен.

— Тоже прекрасная история. Чтобы заниматься стритболом, нужны площадка, кольцо и хорошая погода. Определенных успехов на международной арене российские стритболисты уже добились, и тоже получается, что в него играют ребята, которые предпочли организованному баскетболу получение образования или просто не попали в баскетбольную команду мастеров. Стритбол — отличное времяпровождение. Ничего не имею против, только за.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир Александрович ГОМЕЛЬСКИЙ

Родился 20.10.1953 в Ленинграде.

Советский баскетболист, тренер, спортивный комментатор.

Мастер спорта международного класса.

В 1972–1976 выступал за ЦСКА. Четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка СССР. Заслуженный тренер РСФСР.

В 1979–1980 — тренер команды ЦСКА.

В 1981–1986 — тренер СКА ЮВГ (Южная группа войск).

В 1986 году — тренер сборной РСФСР.

В 1986–1987 — тренер команды «Искра» (Химки).

В роли комментатора дебютировал в 1989 году. Работал на телеканалах ОРТ, РТР, 31-й канал, 7ТВ, НТВ-Плюс и Первый канал. Трехкратный лауреат награды «Золотой микрофон» (1994, 2005, 2010). Автор книг о баскетболе.

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