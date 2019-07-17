Госдума поддержала законопроект о праве полиции объявлять предостережения
Государственная дума на пленарном заседании в среду, 17 июля, приняла в первом чтении законопроект, наделяющий полицию правом объявлять обязательные для исполнения предостережения. Инициатива предполагает внесение соответствующих изменений в федеральный закон «О полиции».
Согласно законопроекту, сотрудники полиции получат право объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к совершению преступления или правонарушения. Как отметил автор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, мера не является «репрессивной».
— Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом — это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас — удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое, — подчеркнул парламентарий. Его слова приводит РИА Новости.
Проект федерального закона поддержало правительство.
Читайте также: Депутат объяснил предложение дать полицейским новые полномочия