Москалькова рассказала, какие изменения в законах помогут защитить права жителей РФ
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ ведет работу над рядом законопроектов, которые предоставят больше возможностей жителям РФ получить гарантии защиты своих прав и свобод. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что новые законы помогут минимизировать жалобы на нарушение прав.
В частности, продолжается работа над законопроектом о региональных уполномоченных. Документ должен расширить их полномочия, порядок взаимодействия с другими органами власти.
Кроме того, Москалькова отметила необходимость создания превентивного механизма. Предлагается, чтобы ряд экспертов по поручению уполномоченного проверяли, соблюдаются ли права заключенных в колониях и тюрьмах.
Мне бы хотелось, чтобы мои сотрудники имели право самостоятельно проводить проверки, которое сегодня отсутствует, — отметила Москалькова в комментарии ФАН.
Российский омбудсмен добавила, что также следует обратить внимание на законы, направленные на защиту трудовых прав, выступающие против насилия в семье.
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