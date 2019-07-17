Выставку Эдварда Мунка в столице посетили более 200 тысяч человек
• 16:48 • 17 июля 2019
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Ретроспектива работ художника была представлена в России впервые
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Более 200 тысяч человек побывали на выставке норвежского живописца Эдварда Мунка, проходившей в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Об этом проинформировали в пресс-службе культурного учреждения.
— Выставку норвежского художника Эдварда Мунка в Инженерном корпусе Третьяковской галереи посетили 214284 человека, — уточнили в галерее.
Ретроспектива работ художника была представлена в России впервые. В экспозицию вошли работы из всех главных серий и циклов живописца, среди которых была представлена знаменитая картина «Крик», написанная в 1893 году, передает агентство городских новостей «Москва».
Кстати, ветеран из Марушкинского поучаствует в ретро-ралли.
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