Медведев обозначил сроки внедрения электронных паспортов
Россия должна перейти на электронные паспорта к 2024 году, сейчас необходимо определить параметры документа. Об этом в среду, 17 июля, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.
Глава правительства подчеркнул, что сейчас важно определиться, какой вид документа будет оптимальным, какая информация в нем будет содержаться и как он должен быть защищен. Также Медведев согласился рассмотреть идею о замене бумажных паспортов на электронные на два года раньше.
— Мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году, — сказал премьер. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года.
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