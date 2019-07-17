Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы жить дольше
Эксперты в комментарии «Российской газете» раскрыли четыре секрета долгой жизни.
Первый совет — отказ от сладкого. Большое количество употребляемых в пищу сладостей приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету. Кроме того, избыток сахара вреден для мозга.
При высоком уровне глюкозы в крови возрастная атрофия мозга ускоряется.
Второе правило — не допускать дефицита витаминов и микроэлементов. Особое внимание следует уделить наличию в организме магния — он снижает риск инсульта, сердечной недостаточности. Недостаток витамина В приводит к набору веса.
Также организму необходим хром для активного обмена веществ.
Третий совет — ежедневные физические нагрузки. Многие возрастные болячки напрямую связаны с недостатком движения, отмечают эксперты.
Еще одно необходимое правило — здоровый сон. Недостаток сна увеличивает вероятность возникновения многих опасных для жизни заболеваний.
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